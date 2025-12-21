Istituto San Ponziano Nove borse di studio

L'Istituto San Ponziano, attraverso la Fondazione, intende riconoscere e sostenere il merito degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Giosuè Carducci”. Quest’anno, sono state assegnate nove borse di studio a studenti che si sono distinti per impegno e dedizione, contribuendo così a valorizzare il percorso formativo e il talento emergente. La premiazione rappresenta un momento di incoraggiamento e di riconoscimento delle capacità degli studenti.

Anche quest’anno la Fondazione Istituto San Ponziano premia l’impegno e il talento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Giosuè Carducci”. Mercoledì 17 dicembre, nell’auditorium di San Romano, si è rinnovato infatti l’appuntamento con la consegna delle nove borse di studio che la Fondazione guidata da Adriano Montinari finanzia da undici anni, a favore dei ragazzi e delle ragazze più meritevoli della scuola del centro storico. Alla consegna, che ha preceduto il Concerto di Natale organizzato dalla scuola, hanno partecipato la dirigente scolastica, Dora Pulina, gli insegnanti e i rappresentanti della Fondazione: il presidente Montinari, Mery Baldaccini (membro del Consiglio d’indirizzo), Claudio Montani (membro del Consiglio di amministrazione) e il segretario Cristina Salvadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istituto San Ponziano . Nove borse di studio Leggi anche: Borse di studio a 19 studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura a Cepagatti [FOTO] Leggi anche: Serie di open day e 20 borse di studio per accedere all'istituto Modartech di Pontedera Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Istituto San Ponziano . Nove borse di studio. Istituto San Ponziano . Nove borse di studio - Assegnate dalla Fondazione agli studenti più meritevoli della media “Carducci” . lanazione.it

Lo scorso venerdì 5 dicembre, nella Parrocchia di San Ponziano a Olbia, si è svolto il terzo incontro del corso per fedeli laici organizzato dall’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.