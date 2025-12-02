Borse di studio a 19 studenti dell' Istituto Professionale per l' Agricoltura a Cepagatti FOTO

Sono 19 gli studenti primo anno dell'istituto professionale per l'Agricoltura di Villareia di Cepagatti ai quali è stata consegnata una borsa di studio del valore di 200 euro.La cerimonia di consegna in occasione della Festa dell'albero, organizzata nell'istituto Agrario di Villareia di Cepagatti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

