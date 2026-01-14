Boom prezzi alimentari Antitrust interviene su grande distribuzione

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sta attirando l’attenzione delle autorità. In quattro anni, i costi nel settore agroalimentare sono cresciuti di circa il 25%, superando di quasi 8 punti l’indice generale. L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione per valutare eventuali pratiche che possano aver contribuito a questa escalation dei prezzi.

Antitrust, avviata indagine sull'aumento dei prezzi degli alimentari: +24,9% dal 2021

L'Antitrust apre indagine su impennata prezzi Gdo, e le aziende: tempismo curioso, ma spiegheremo tutto - Sotto la lente dell'Authority il netto divario tra la crescita dei prezzi dei prodotti alimentari e l'inflazione generale.

Boom prezzi alimentari. Antitrust interviene su grande distribuzione

Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni, la spesa per il cibo più cara del 24,9%: scatta l'indagine sui supermercati

