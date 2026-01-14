Prezzi alle stelle per i generi alimentari | l’Antitrust avvia un’indagine sul potere della Grande distribuzione organizzata

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla crescita dei prezzi alimentari e sull’influenza della Grande distribuzione organizzata. Negli ultimi cinque anni, i costi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 25%, mentre i produttori agricoli si trovano spesso a fronteggiare margini di profitto ridotti o nulli. Questa iniziativa mira a chiarire le dinamiche di mercato e a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Nel giro di cinque anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di quasi il 25 per cento, ma per i produttori agricoli di questi margini di guadagno non c'è neppure l'ombra. Ed è per questo che l'attività dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine conoscitiva che si concentrerà sul ruolo svolto dalle catene distributive nella ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e nella formazione dei prezzi finali. Che crescono, rendendo i consumatori sempre più poveri, come raccontato da ilfattoquotidiano.it con elaborazione sulla base dei dati Istat pubblicati appena due mesi fa.

Prezzi alimentari alle stelle, +24,9% in 4 anni: scatta l'indagine sui supermercati - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di approfondire il ruolo della grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filiera agro- today.it

