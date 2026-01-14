Booker T pensa che la storia di SmackDown sia perfetta per Trick Williams

Da zonawrestling.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Booker T ritiene che la storia di SmackDown si adatti bene a Trick Williams. Il torneo per l’Undisputed WWE Championship prenderà il via questo venerdì, con quattro incontri singoli. I vincitori di ciascun match si sfideranno in un Fatal Four Way nel main event di sabato sera, alla fine del mese. Un percorso che promette emozioni e nuovi sviluppi per il roster di SmackDown.

Il torneo per l’Undisputed WWE Championship inizierà ufficialmente questo venerdì, con quattro incontri singoli, i cui vincitori accederanno a un Fatal Four Way al Main Event di sabato sera, previsto per la fine del mese. Il nuovo contendente numero uno sfiderà poi il titolo alla Royal Rumble del 31 gennaio. Williams affronterà Matt Cardona al primo round, mentre Orton affronterà The Miz. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente, si può affermare con certezza che Trick Williams si è guadagnato un posto nel roster di “ WWE SmackDown” dopo essere apparso nello show per due settimane consecutive ed essere stato inserito nel torneo Undisputed WWE Championship per determinare un contendente numero uno al titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

booker t pensa che la storia di smackdown sia perfetta per trick williams

© Zonawrestling.net - Booker T pensa che la storia di SmackDown sia perfetta per Trick Williams.

Leggi anche: Booker T pensa che la storia di SmackDown in WWE sia “la cosa migliore del mondo” per Trick Williams

Leggi anche: WWE: Trick Williams sbarca a SmackDown, grossi obiettivi e subito tanti “nemici”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

booker t pensa storiaBooker T pensa che la storia di SmackDown in WWE sia “la cosa migliore del mondo” per Trick Williams - Il torneo per l'Undisputed WWE Championship inizierà ufficialmente questo venerdì, con quattro incontri singoli, i cui vincitori accederanno a un Fatal Four Way al Main Event di sabato sera, previsto ... zonawrestling.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.