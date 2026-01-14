Booker T pensa che la storia di SmackDown in WWE sia la cosa migliore del mondo per Trick Williams
Booker T ha commentato che la storia di SmackDown in WWE rappresenta per Trick Williams un esempio di eccellenza. Il torneo per l’Undisputed WWE Championship prenderà il via questo venerdì con quattro incontri singoli, i vincitori dei quali si sfideranno in un Fatal Four Way al main event di sabato sera, a fine mese. Un percorso che promette emozioni e sfide significative per i partecipanti.
Il torneo per l’Undisputed WWE Championship inizierà ufficialmente questo venerdì, con quattro incontri singoli, i cui vincitori accederanno a un Fatal Four Way al Main Event di sabato sera, previsto per la fine del mese. Il nuovo contendente numero uno sfiderà poi il titolo alla Royal Rumble del 31 gennaio. Williams è attualmente in lizza per affrontare Matt Cardona al primo round, mentre Orton affronterà The Miz. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente, si può affermare con certezza che Trick Williams si è guadagnato un posto nel roster di “ WWE SmackDown” dopo essere apparso nello show per due settimane consecutive ed essere stato inserito nel torneo Undisputed WWE Championship per determinare un contendente numero uno al titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
