WWE | Trick Williams sbarca a SmackDown grossi obiettivi e subito tanti nemici

Trick Williams fa il suo debutto a SmackDown, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Con obiettivi ambiziosi e una presenza forte, l'ingresso nel roster principale porta con sé anche nuove sfide e rivalità. Il primo episodio dell’anno, ora esteso a tre ore, si conferma come un’occasione per introdurre cambiamenti e novità nel mondo WWE, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

Il primo SmackDown dell’anno ha visto il passaggio alle tre ore di programmazione e prometteva tante novità e così è stato. Ci sono stati rientri, ritorni e infine anche un debutto abbastanza atteso che era quello di Trick Williams, ambito free agent in queste settimane conteso tra Raw e SmackDown, con il GM dello show blu Nick Aldis che alla fine si è assicurato le sue prestazioni. Obiettivo titolo WWE. Nella serata di SmackDown abbiamo assistito al rientro di Sami Zayn. Il canadese ha preso la via del ring e ha parlato della sua assenza e del suo ritorno che è arrivato prima come spettatore, in prima fila al match d’addio di John Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

