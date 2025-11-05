WWE | Scontro di parole e di orgoglio tra Ricky Saints e Trick Williams la rivalità continua

La tensione tra Ricky Saints e Trick Williams continua a salire, e l’ultimo confronto verbale tra i due non ha fatto altro che alimentare ancora di più le fiamme di una rivalità ormai personale. In collegamento da due stanze separate, i due si sono lanciati accuse, provocazioni e verità scomode, ognuno convinto di essere l’unico, vero volto di NXT. Trick Williams inizia l’intervista affermando che Ricky può anche provare a coprire i lividi, ma il risultato di Halloween Havoc parla chiaro: “Sei ancora malconcio “, dice con un sorriso ironico. Secondo Trick, Ricky non è costruito per reggere il peso del titolo come fa lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

