Bomba della Seconda Guerra Mondiale ad Asciano | concluse le operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto lungo via delle Casette, all’interno dell’Area Naturalistica Monte Castellare ad Asciano, si sono concluse questa mattina. L’intervento, condotto con attenzione e professionalità, ha permesso di rimuovere in sicurezza il residuo bellico, garantendo la sicurezza dei residenti e della zona circostante. La bonifica rappresenta un importante passo per la tutela del territorio e la tranquillità della comunità locale.

Si sono concluse questa mattina le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto lungo via delle Casette, all'interno dell'Area Naturalistica Monte Castellare, nella frazione di Asciano.Il residuato bellico, individuato nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, è stato immediatamente.

