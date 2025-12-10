Paura in strada | aereo perde quota e finisce su un' auto

Un incidente spettacolare si è verificato negli Stati Uniti, quando un aereo in difficoltà ha perso quota e si è schiantato su un'auto in movimento lungo l'Interstate 95. Le immagini dell'evento sono shocking e hanno suscitato grande preoccupazione tra testimoni e autorità.

Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove un aereo in evidente difficoltà ha finito con l'atterrare sopra ad un'auto in corsa lungo Interstate 95. L' incidente, che avrebbe potuto causare una tragedia, non ha fortunatamente provocato conseguenze irreparabili. La persona che viaggiava sul veicolo, infatti, ha riportato solo lievi ferite. Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato lunedì 8 dicembre, intorno alle 17.45 (ora locale), a Brevard (Florida), vicino all'area di Cocoa. Il pilota di un piccolo aereo Beechcraft 55, che aveva già comunicato di aver riscontrato dei problemi a bordo, è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza.

