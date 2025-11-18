Martedì di tregua e cielo sereno da giovedì rischio neve anche in bassa quota
Una saccatura artica sul Nord Europa convoglia aria via via più fredda sul nostro Paese con temperature in graduale ma sensibile diminuzione; tuttavia, mentre il centro-sud vedrà condizioni di tempo prevalentemente instabile sulle regioni settentrionali sono attese, almeno fino a mercoledì, condizioni di maggiore stabilità. Un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra Regione è probabile a partire dalla sera di mercoledì. Le previsioni a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Martedì 18 novembre 2025 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Lombardia, nuvolosità residua solo sul mantovano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
