Woolrich manifestazione a Pitti Uomo | Aiutateci no a licenziamenti mascherati

Woolrich ha organizzato un presidio davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione di Pitti Uomo, per richiamare l’attenzione sulla situazione aziendale. L’azienda chiede attenzione e supporto, sottolineando l’importanza di evitare licenziamenti mascherati. La manifestazione mira a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro e garantiscano un futuro sostenibile per Woolrich.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Woolrich torna a protestare. Questa volta con un presidio davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, dove è in corso il salone dell’abbigliamento maschile Pitti Uomo. Una protesta in risposta alla volontà della nuova proprietà (BasicNet) di trasferire a Torino i 130 addetti in forza alla sede centrale di Bologna e i 30 della sede di Milano. L’iniziativa è stata indetta da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Manz Italy a Sasso Marconi: si apre la liquidazione giudiziale, paura per i 25 lavoratori La protesta dei lavoratori Woolrich. Obiettivo: “Alzare i riflettori nei confronti sulla vertenza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, manifestazione a Pitti Uomo: “Aiutateci, no a licenziamenti mascherati” Leggi anche: Crisi Woolrich: “Trasferimenti unilaterali inaccettabili, rischio licenziamenti mascherati” Leggi anche: Woolrich vuole spostare 139 lavoratori a Torino, i sindacati: “Licenziamenti mascherati” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alta sartoria e nuovi mercati. Pitti Uomo guarda al futuro; Pitti Uomo 2026, date e ospiti della nuova edizione con 750 brand; Il ritorno del ragazzo perbene. A Pitti Uomo l’eleganza è educata. Presidio dei lavoratori Woolrich fuori da Pitti Uomo - A Firenze una cinquantina di dipendenti del marchio hanno manifestato per chiedere lo stop ai trasferimenti da Bologna e Milano verso Torino. rainews.it

