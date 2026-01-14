Blitz anti-spaccio a Città Giardino Droga nello zaino e a casa | due universitari ai domiciliari

Nella zona di Città Giardino, la Polizia di Pavia ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due studenti universitari, trovati in possesso di droga sia nello zaino che nelle rispettive abitazioni. I giovani sono stati posti agli arresti domiciliari. L’intervento si inserisce in un’attenta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

Due giovani universitari arrestati per spaccio di droga. È l'esito di "un'operazione mirata della Squadra Mobile di Pavia " resa nota ieri dalla Questura. "L'intervento – spiega la polizia – si inserisce in una più ampia e costante attività di monitoraggio del territorio volta a infrenare il fenomeno dello spaccio nei quartieri cittadini, con particolare attenzione alle aree sensibili, dove viene periodicamente segnalata una sospetta attività di spaccio". Dopo il minorenne arrestato per spaccio dalla Volante nei giardinetti di viale Cesare Battisti, l'attività di appostamento e osservazione della Mobile ha avuto come epicentro la zona di via Acerbi, nel quartiere periferico di Città Giardino.

