Blitz anti-spaccio tra Roma e Ostia sequestrati 2 quintali di droga
Roma, 27 ottobre 2025 – È scattato ieri un maxi intervento anti droga nel quadrante a sud della Capitale da parte della polizia locale di Roma. Sono circa 2 i quintali di sostanze, tra hashish e cocaina purissima, pronte per essere vendute e finire nelle maggiori piazze di spaccio della Capitale, che sono state poste sotto sequestro dai caschi bianchi, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Comandante Generale del Corpo Mario De Sclavis e che ha preso avvio a seguito di alcuni controlli che la polizia locale stava portando avanti su presunte attività illecite legate a maltrattamenti e traffico di cani destinati ai combattimenti illegali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
