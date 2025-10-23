Droga nello zaino e coltello in tasca due denunce a Carpi
Nell’ambito di una intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine nel comune di Carpi, la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un ragazzo di 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nella serata del 16 ottobre scorso, una pattuglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Randazzo: minorenne “pizzicato” dai Carabinieri sull’autobus con la droga nello zaino, arrestato I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Randazzo hanno tratto in attesto, in flagranza di reato, un minorenne del posto che, nonostante vantass - facebook.com Vai su Facebook
Droga conservata in frigo e trasportata da Roma a Tivoli nello zaino termico https://ift.tt/dVWU5pO - X Vai su X
Minorenni con coltelli e droga in classe, maxi operazione della polizia a Rovigo: in uno zaino una lama da 28 centimetri - Nell'ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile, Rovigo è stata uno dei centri ... Segnala ilgazzettino.it
Girava con coltello in tasca, denunciato 14enne - Continuano i controlli dei Carabinieri nel centro di Napoli, con particolare attenzione alle zone di piazza Bellini, piazza Dante e piazza del Gesù. Riporta rainews.it
Coltello e droga nello zainetto: denunciato - L’uomo, domenica sera, si trovava agli Archi quando è passata una pattuglia delle ... Segnala ilrestodelcarlino.it