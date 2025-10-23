Droga nello zaino e coltello in tasca due denunce a Carpi

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di una intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine nel comune di Carpi, la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un ragazzo di 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nella serata del 16 ottobre scorso, una pattuglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

