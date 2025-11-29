Donna ferita da arma da fuoco soccorsa in strada a Nole | trasportata in ospedale con un codice rosso
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto alle 17.30 di sabato 29 novembre a Nole in via Madonna della Neve per soccorrere in strada una donna ferita da arma da fuoco. La donna è stata trasportata all'ospedale di Ciriè con un codice rosso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Venaria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
