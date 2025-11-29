Donna ferita da arma da fuoco soccorsa in strada a Nole | trasportata in ospedale con un codice rosso

Torinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto alle 17.30 di sabato 29 novembre a Nole in via Madonna della Neve per soccorrere in strada una donna ferita da arma da fuoco. La donna è stata trasportata all'ospedale di Ciriè con un codice rosso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Venaria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

donna ferita arma fuocoNole, donna ferita in strada da un colpo di arma da fuoco. Trasportata in ospedale è in codice rosso - 30 a Nole in via Madonna della Neve per soccorrere in strada una donna ferita da arma da fuoco. Segnala torino.corriere.it

donna ferita arma fuocoNole, donna ferita da un colpo di arma da fuoco: trasportata in codice rosso all'ospedale di Ciriè - Una donna è stata soccorsa questo pomeriggio alle 17,30 a Nole, in via Madonna della Neve, dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Da torinoggi.it

Soccorsa in strada a Nole una donna ferita da arma da fuoco: trasportata in ospedale con un codice rosso - 30 di sabato 29 novembre a Nole in via Madonna della Neve per soccorrere in strada una donna ferita da arma da fuoco. Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Ferita Arma Fuoco