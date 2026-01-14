Bere la pipì può essere molto pericoloso per la salute non seguite la ‘terapia dell’urina’ | sono sconcertato L’allarme di Bassetti sulla nuova tendenza bizzarra e pericolosa

Negli ultimi tempi si è diffusa sui social una pratica controversa: bere la propria urina come metodo per migliorare la salute. Questa tendenza, spesso promossa senza basi scientifiche, può rappresentare un rischio per la salute. È importante affidarsi a fonti affidabili e consultare sempre professionisti qualificati prima di intraprendere qualsiasi terapia o trattamento non supportato da evidenze mediche.

Secondo le ultime derive dei social (e non solo), pare ci sia chi abbia l'abitudine di bere la propria urina con l'intento di curare o in generale migliorare la propria salute. E' quella che tecnicamente viene definita urofagia, la cui popolarità ha spinto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, a intervenire con un video sul suo profilo Instagram per fare chiarezza su quella che definisce una tendenza non solo bizzarra, ma pericolosa. Il medico genovese non usa giri di parole per descrivere la sua incredulità di fronte a certe abitudini: "Ho visto molte persone che bevono pipì, la bevono a scopo curativo o per pratiche sessuali, e sono rimasto piuttosto sconcertato da tutto questo", ammette.

