Urinoterapia Bassetti lancia l' allarme | i pericoli per chi beve la pipì

L’urineterapia, pratica che consiste nel bere la propria pipì, è al centro di un recente allarme da parte dell’esperto Bassetti. Secondo le indicazioni, questa abitudine può comportare rischi per la salute, sia in ambito terapeutico che sessuale. È importante conoscere i potenziali pericoli e consultare sempre professionisti qualificati prima di intraprendere pratiche di questo tipo.

Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute) - "Ci sono persone che bevono la pipì, la bevono per scopi curativi o per pratiche sessuali". A segnalare il fenomeno è l'infettivologo Matteo Bassetti che si dice "sconcertato" e lancia un allarme via social: "L'urinoterapia è una medicina alternativa che sfrutta l'urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi scientifiche ed è pericolosa per la salute, non essendoci prove di efficacia e potendo portare a infezioni o intossicazioni da riassorbimento di scorie". Nessun vantaggio, dunque, ma solo rischi, avverte il primario di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova.

L’urinoterapia è una medicina alternativa che sfrutta l’urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi scientifiche ed è pericolosa per la salute, non essendoci prove di efficacia e potendo portare a infezioni facebook

