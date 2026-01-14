Benevento si conferma Plastic Free | è l’unico capoluogo campano

Benevento si conferma Comune Plastic Free per il quinto anno consecutivo, distinguendosi come l’unico capoluogo di provincia della Campania a ricevere questo riconoscimento. La certificazione testimonia l’impegno della città nella riduzione della plastica monouso e nella promozione di pratiche sostenibili, contribuendo alla tutela dell’ambiente. Questa continuità rafforza l’importanza di un modello di gestione responsabile delle risorse e di sensibilizzazione della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si conferma Comune Plastic Free per il quinto anno consecutivo ed è, al momento, l’unico capoluogo di provincia della Campania a ottenere il prestigioso riconoscimento. Un risultato che certifica la continuità dell’impegno della cittadinanza nella tutela dell’ambiente, nella riduzione della plastica e nella promozione di comportamenti sostenibili. Sono saliti da 122 del 2025 a 141 di quest’anno i Comuni Plastic Free che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento riservato alle amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

