Battlefield 6 | Stagione 1 estesa aggiornamento di gennaio e nuovo tracciato Fuoco Ghiacciato

Battlefield 6 amplia la sua offerta con l’estensione della Stagione 1 e l’aggiornamento di gennaio, includendo nuove attività, ricompense e contenuti. Inoltre, viene introdotto il nuovo tracciato Fuoco Ghiacciato, arricchendo l’esperienza di gioco. Battlefield Studios conferma così il proseguimento del supporto al titolo, offrendo ai giocatori ulteriori possibilità di coinvolgimento e scoperta.

Battlefield Studios ha confermato l'estensione ufficiale della Stagione 1 di Battlefield 6 e dell'esperienza parallela Battlefield REDSEC, trasformandola in una fase ancora più ricca di attività, ricompense e contenuti. La stagione resterà attiva fino al 17 febbraio, data fissata per l'avvio della Stagione 2, mentre il grande aggiornamento di metà stagione è previsto per il 20 gennaio. Il rinvio della Stagione 2 è una scelta strategica: il team di sviluppo vuole sfruttare questo tempo aggiuntivo per rifinire al meglio i nuovi contenuti, basandosi sui back e sulle richieste ricevute direttamente dalla community nelle ultime settimane.

