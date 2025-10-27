Battlefield 6 è disponibile l’aggiornamento della Stagione 1 che include tante novità

Electronic Arts ed i Battlefield Studios hanno rilasciato il grande aggiornamento della Stagione 1 di Battlefield 6, che sarà disponibile dal 28 ottobre 2025, che introduce una quantità notevole di migliorie tecniche e di bilanciamento. L’obiettivo è chiaro: raffinare il gameplay, rendere più fluide le animazioni, più precisi gli scontri e più immersiva l’esperienza complessiva. Partendo dal comparto tecnico, l’update migliora il movimento dei soldati, con transizioni più rapide tra corsa, salto e atterraggio, oltre a un sistema di scavalcamento più realistico. Sono stati risolti numerosi bug legati a hitbox, visuale e telecamera, ed è stata aggiunta la personalizzazione del paracadute, una novità richiesta da tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, è disponibile l’aggiornamento della Stagione 1 che include tante novità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Battlefield 6 sarebbe quasi pronto per rendere disponibile la modalità free to play Battle Royale nota come RedSec: secondo un nuovo leak, ci saranno due modalità al lancio e non tutti saranno soddisfatti. - facebook.com Vai su Facebook

Battlefield 6: disponibile il preload su tutte le piattaforme http://dlvr.it/TNTZpV #Battlefield6 #Videogiochi #Gaming #PlayStation #Xbox - X Vai su X

Battlefield 6, leak sulla modalità gratuita: come giocarci e la data di uscita - Sarà gratuitamente disponibile la nuova modalità di Battlefield 6, stando a quelli che sono i leak sul titolo più amato del momento. Riporta games4all.it

Le modalità della Battle Royale di Battlefield 6 spuntano in un leak e non faranno felici tutti - Battlefield 6 sarebbe quasi pronto per rendere disponibile la modalità free to play Battle Royale nota come RedSec: secondo un nuovo leak, ci saranno due modalità al lancio e non tutti ... Si legge su msn.com

Battlefield 6, tutte le novità del nuovo update - Battlefield Studios svela i dettagli del prossimo aggiornamento per Battlefield 6, con numerose novità in arrivo per i giocatori. Come scrive msn.com