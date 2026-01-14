Basket serie B Interregionale Il ds Bonelli | Il Costone può migliorare Il vero potenziale non si è ancora visto

Il Costone si prepara alla ripresa degli allenamenti nella stagione di Basket Serie B Interregionale. Dopo la sconfitta contro la Mens Sana, il direttore sportivo Bonelli ha evidenziato che il team può ancora migliorare e che il vero potenziale non è stato ancora completamente espresso. Con un record di 11-3, il secondo posto in classifica e la miglior difesa del torneo, la squadra mantiene fiducia nel lavoro svolto.

Fiducia nel gruppo e nel lavoro. Questo lo spirito del Costone che ha ripreso ieri gli allenamenti dopo la sconfitta con la Mens Sana: 11-3 il record del Vismederi, secondo posto in classifica e miglior difesa del torneo subendo 68.5 punti di media a partita. " Michele Belletti sta facendo un ottimo lavoro: la squadra è al completo da pochi giorni avendo recuperato Filippo Paolo e Piattelli solo a Natale. Abbiamo bisogno di allenarci insieme: abbiamo giocatori importanti e dobbiamo migliorare nella condivisione della palla". Parole del ds del Costone Francesco Bonelli (foto), ospite di Toscana Basket su TeleCentro.

