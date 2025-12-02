basket serie b interregionale costone masciarelli suona la carica

Il Costone ha ripreso il suo cammino. La vittoria con Crocetta ha permesso a Vismederi di mettersi alle spalle la sconfitta di Lucca e rilanciarsi in vista del prossimo probante test in trasferta a Cecina, attualmente una delle squadre più in forma del campionato. Ancora assente Filippo Paoli, tra le fila costoniane è però rientrato Dario Masciarelli (foto), che lo aveva già fatto al PalaTagliate, tornando a calcare il parquet del PalaOrlandi dopo l’infortunio muscolare alla spalla e realizzando 16 punti complessivi che fanno di lui il secondo best scorer dopo Nasello a quota 18. "Sto meglio, mi sono un po’ ripreso: la spalla va meglio, sto lavorando per ritornare in forma", ha commentato a caldo il numero 00 gialloverde dopo la vittoria su Crocetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

