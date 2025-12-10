Basket femminile | Schio cade a Girona in Eurolega parte male la seconda fase

Il Famila Schio apre con una sconfitta la seconda fase di Eurolega 2025-2026, cedendo a Girona nonostante le ottime performance di Jessica Shepard, Maria Conde e Costanza Verona. Con rotazioni ridotte e una partita combattuta, le friulane affrontano una battuta d’arresto all’inizio di un percorso importante in una competizione internazionale.

A rotazioni ridotte (di fatto a sette) e nonostante una prestazione di livello del trio Jessica Shepard-Maria Conde-Costanza Verona (16, 20 e 17 punti), il Famila Schio perde la prima partita della seconda fase di Eurolega 2025-2026. Lo Spar Girona lascia inviolato il Pavello Fontajau e vince per 81-72 facendo valere i 23 di Laeticia Amihere e i 21 di Mariam Coulibaly, che creano tanti problemi al pacchetto lunghe scledense. Inizio decisamente buono per Schio, che trova le mani di Verona e Laksa già caldissime per contribuire a quello che è un iniziale 2-10. Una partenza sprint che per un momento fa scordare le assenze per infortunio di Sottana e Badiane, e anzi fino a 5? dalla fine del primo quarto il vantaggio scledense è importante (7-16).