Basket femminile la Famila Schio cede alle turche del Galatasaray nella quarta giornata dell’Eurolega Secondo ko stagionale per le vicentine

La Famila Schio cede in casa alle turche del Galatasaray dell’ex Dorka Juhasz per 61-72 nella quarta giornata (girone B) per la prima fase dell’ Eurolega di basket femminile 2026. Dopo una partita equilibrata per 35? le turche hanno piazzato la zampata decisiva nei 5? conclusivi, con le vicentine che non son riuscite a ricucire lo strappo incassando così il secondo ko stagionale mentre il Galatasaray rimane imbattuto nel gruppo B. Maria Conde top scorer per la squadra campione d’Italia in carica con 12 punti, con 9 punti di Kitja Laksa e 7 equamente divisi tra Costanza Verona e Cecilia Zandalasini – 17 punti dell’ex Reyer Venezia Awak Kuier al pari di Kamiah Smalls, con 11 punti di Dorka Juhasz e altrettanti di Elizabeth Williams che hanno contribuito al blitz esterno del Galatasaray. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Famila Schio cede alle turche del Galatasaray nella quarta giornata dell’Eurolega. Secondo ko stagionale per le vicentine

