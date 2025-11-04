Basket | Reggio Emilia cede di misura in casa con Digione in Europe Cup

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa al PalaBigi la sfida valevole per la quarta giornata del girone J della Fiba Europe Cup tra l’Una Hotels Reggio Emilia e il Jda Dijon. Gli emiliani arrivavano all’appuntamento con la volontà di cancellare il pesante ko subito in campionato contro Milano, ma soprattutto con l’obiettivo di conquistare il terzo successo continentale e chiudere sul 2-0 le sfide dirette contro Digione. Ecco come è andata. Dopo il primo canestro di Barford parte meglio la squadra francese, che piazza un primo parziale di 2-6, ma reagisce Reggio Emilia, che con due triple di Severini, quella di Barford e un canestro di Williams firma un controparziale di 11-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

