Secondo successo in due partite per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup e gli emiliani liquidano senza problema i kossovari del Bashkimi per 100-65. Match a senso unico fin dal primo quarto, dominato dai ragazzi di Dimitris Priftis, che chiudono con i 16 punti di Jaylen Barford e i 14 punti di Kwan Cheatham Jr. Partenza forte di Reggio Emilia, che sotto i colpi di Barford piazza un primo parziale di 14-2 nei primi tre minuti del match. Il Bashkimi non trova soluzioni offensive e Cheatham Jr firma il +15 a metà quarto. Prova una reazione la squadra kossovara, ma è poca cosa e così Reggio Emilia può chiudere il primo quarto in vantaggio per 31-17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Reggio Emilia domina il Bashkimi in Europe Cup