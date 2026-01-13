L’ Andrea Costa torna da Chiusi con una delle prestazioni più difficoltose sul fronte offensivo di questa stagione. Perché se la difesa ha fatto il suo, sono state le percentuali in attacco a condannare l’Up alla prima sconfitta di questo girone di ritorno. A parte Zedda (alla sua miglior prova stagionale) e Kupstas (una conferma dopo la prova con Roma), gli altri biancorossi hanno faticato, vedi su tutti Sanguinetti e Moffa (entrambi non al meglio), così come i lunghi, Chessari con problemi di falli o Raucci, al netto della zampata nel finale dell’ex Fortitudo. "Affidandomi ai numeri, abbiamo prodotto una partita in cui abbiamo tirato tredici volte in più dal campo e tre volte in più ai liberi rispetto a Chiusi, segno che la partita ha avuto una sua costruzione – commenta coach Luca Dalmonte –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dalmonte, bicchiere mezzo pieno: "A Chiusi la prestazione c’è stata"

Leggi anche: Nabian, bicchiere mezzo pieno: "Gioco ok, ma quel finale..."

Leggi anche: Aquila Montevarchi-Prato. Bicchiere mezzo pieno in casa rossoblù

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bicchiere europeo? Ancora mezzo pieno - Ci sarebbero ottime ragioni per essere particolarmente cupi per il compromesso al ribasso trovato dai paesi dell’Unione europea sulla difesa dell’Ucraina. ilfoglio.it

Domenica 21 se siete a Reggio Emilia per un bicchiere di brulè fermatevi al @catomestot a berne un’altro e ad ascoltare le storie sui miei murales e sul mio libro @corsieroeditore sul progetto in Appennino. Con il microfono a farmi le domande scomode ci sar - facebook.com facebook