Barman ucciso arrestato il secondo uomo | avrebbe aiutato il vigile nel sequestro e poi nell' omicidio

È stato arrestato il presunto collaboratore di Riccardo Salvagno, coinvolto nell'omicidio del giovane barman Sergiu Tarna. L'uomo avrebbe assistito il ex vigile urbano durante il sequestro e l'omicidio avvenuto nelle campagne di Mira, Venezia. La notizia si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che hanno portato all'arresto di Salvagno e ora anche del suo presunto alleato.

È stato arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, l'ex vigile urbano in carcere per l'omicidio del giovane barman Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola alla tempia nelle campagne di Mira (Venezia).Si tratta di un 38enne di Spinea con alle spalle precedenti. Secondo gli.

