Barman ucciso a Venezia Arrestato un vigile urbano I pm | è stata un’esecuzione

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso, Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato ucciso a Mira, Venezia. La scena mostrava un colpo di pistola alla testa, ravvisato come un’esecuzione. Un vigile urbano è stato arrestato in relazione all’omicidio. Le indagini dei pm cercano di chiarire i motivi e le circostanze di questo grave episodio, che ha scosso la comunità locale.

Un unico colpo di pistola alla tempia sparato da distanza ravvicinata, come in un’esecuzione. Così era stato trovato il 31 dicembre scorso il corpo di Sergiu Tarna, 25 anni, in un terreno agricolo alla Malcontenta di Mira in provincia di Venezia. Ora la procura è convinta di aver trovato il killer: Riccardo Salvagno, 40 anni, agente di polizia locale. L’uomo era fuggito in Spagna ed è stato arrestato al suo ritorno la notte dell’Epifania: l’arma del delitto non si trova. Gli inquirenti sospettano che possa essere la pistola d’ordinanza di Salvagno. Il movente potrebbe essere legato agli ambienti dello spaccio di droga di Mestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barman ucciso a Venezia. Arrestato un vigile urbano. I pm: è stata un’esecuzione Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso a Venezia: vigile urbano arrestato per la morte del barman Leggi anche: Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer, è un vigile | Il pm: "Un'esecuzione" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Barista ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano. Il pm: “Un’esecuzione”; Venezia, arrestato un agente della polizia locale per l’omicidio del barista 25enne; Barman ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano. Il pm: “Un’esecuzione”; Venezia, svolta nell'omicidio del barman a Mira: fermato un agente della polizia locale. Barman ucciso a Venezia. Arrestato un vigile urbano. I pm: è stata un’esecuzione - L’accusa: "Il ragazzo è stato sequestrato e freddato con uno sparo alla tempia". quotidiano.net

Barman ucciso con un colpo di pistola alla testa, arrestato il presunto killer: è un agente della polizia locale - Le forze dell'ordine hanno catturato l'uomo che avrebbe aperto il fuoco contro il 25enne Sergiu Tarna, trovato senza vita il 31 dicembre in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di V ... today.it

Venezia, omicidio a Malcontenta di Mira: arrestato un agente della Polizia Locale - Sarebbe un agente della polizia locale l'assassino di Sergiu Tarna, il cittadino moldavo, giovane barista 25enne, trovato morto in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, nel veneziano. tg.la7.it

Dall’Italia - C’è una svolta – ed è clamorosa – nell’omicidio del barman Sergiu Tarna, 25 anni, ucciso la sera del 31 dicembre 2025 in provincia di Venezia, vittima di una vera e propria esecuzione - facebook.com facebook

#Venezia La svolta nell’omicidio del barman moldavo di 25 anni, ucciso il 31 dicembre con un colpo di pistola alla testa. Di @SimoneZazzera #GR1 x.com

