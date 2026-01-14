Barman ucciso a Mira svolta nell’inchiesta | arrestato il presunto complice del vigile urbano

Nella vicenda legata all’omicidio del barman avvenuto a Mira durante la notte di Capodanno, si registra una svolta nelle indagini con l’arresto di un uomo di 38 anni di Spinea. Si sospetta che abbia partecipato all’omicidio di Sergiu Tarna, un episodio che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale. La procura prosegue le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

