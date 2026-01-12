Mattel lancia la prima Barbie con autismo ha cuffie antirumore e spinner antistress

Mattel ha presentato la prima Barbie pensata per rappresentare le persone con autismo, realizzata in collaborazione con la comunità autistica. La bambola include cuffie antirumore e uno spinner antistress, strumenti utili per chi vive con questa condizione. L’obiettivo è offrire un prodotto che favorisca la comprensione e la rappresentazione delle diverse modalità di comunicazione e percezione del mondo.

(Adnkronos) – Nasce la prima Barbie con autismo. Mattel la presenta oggi spiegando che è stata creata seguendo la guida della comunità autistica, per rappresentare i modi con cui le persone autistiche vivono, elaborano e comunicano con il mondo che le circonda.   Sviluppata in oltre 18 mesi di collaborazione con ASAN, un'organizzazione no profit . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

