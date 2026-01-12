Mattel lancia la prima Barbie con autismo ha cuffie antirumore e spinner antistress

Mattel ha presentato la prima Barbie pensata per rappresentare le persone con autismo, realizzata in collaborazione con la comunità autistica. La bambola include cuffie antirumore e uno spinner antistress, strumenti utili per chi vive con questa condizione. L’obiettivo è offrire un prodotto che favorisca la comprensione e la rappresentazione delle diverse modalità di comunicazione e percezione del mondo.

(Adnkronos) – Nasce la prima Barbie con autismo. Mattel la presenta oggi spiegando che è stata creata seguendo la guida della comunità autistica, per rappresentare i modi con cui le persone autistiche vivono, elaborano e comunicano con il mondo che le circonda. Sviluppata in oltre 18 mesi di collaborazione con ASAN, un'organizzazione no profit.

Il colosso dei giocattoli Mattel ha lanciato la sua prima bambola Barbie autistica, creata grazie ai suggerimenti dell’Autistic Self Advocacy Network. La bambola è pensata per riflettere il modo in cui le persone neurodivergenti percepiscono il mondo, con dettag - facebook.com facebook

Mattel lancia la prima Barbie autistica: "Ogni bambino merita di potersi riconoscere" x.com

