La nuova Barbie è autistica | ha uno spinner antistress le cuffie antirumore ed evita il contatto visivo
La nuova Barbie rappresenta un'interpretazione autentica e rispettosa delle caratteristiche delle persone autistiche. Dotata di uno spinner antistress, cuffie antirumore e di occhi che guardano leggermente di lato, questa bambola mira a promuovere la comprensione e l'inclusione, offrendo uno sguardo realistico e sensibile sulla diversità delle esperienze.
Ha gli occhi che guardano leggermente di lato, perché spesso le persone autistiche cercano di evitare il contatto visivo diretto. Ha gomiti e polsi completamente snodabili che consentono movimenti fisici ripetitivi come lo stimming (ossia l’autostimolazione) e il battito delle mani, gesti che spesso le persone autistiche compiono per esprimere entusiasmo. Ha uno spinner antistress rosa al dito, che aiuta a ridurre lo stress; indossa cuffie antirumore rosa per limitare il sovraccarico sensoriale e porta con sé un tablet con tasti di comunicazione per aiutarla nella comunicazione quotidiana. È la nuova Barbie, ed è autistica: la Mattel l’ha creata in collaborazione con l’organizzazione Autistic Self Advocacy Network per rappresentare alcuni dei modi in cui i bambini autistici possono percepire, elaborare e comunicare con il mondo. 🔗 Leggi su Open.online
