Bagni rotti scuola chiusa e disagi per i figli | le mamme non ci stanno e occupano un edificio pronto da un anno ma mai consegnato

Alcune madri di Napoli Est hanno occupato un edificio scolastico, fermo da oltre un anno e mai consegnato, per protestare contro i disagi causati dalla chiusura delle lezioni. Problemi come bagni rotti e scuole chiuse stanno pesando sulla quotidianità delle famiglie e dei figli. La protesta è durata una notte, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni per garantire servizi adeguati e continuità scolastica.

Napoli Est, alcune madri hanno trascorso la notte a scuola per protestare contro il blocco delle lezioni, fermo dal 19 dicembre. La causa è il guasto ai servizi igienici, segnalato già a novembre dalla dirigente. Il disagio ha colpito le classi della primaria, mentre l’edificio adiacente, ristrutturato con fondi Pnrr, resta ancora inutilizzato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Bagni rotti e perdite d'acqua: scuola chiusa. E le mamme occupano |VIDEO Leggi anche: Bagni fuori uso da un mese, le mamme degli alunni occupano una scuola di Napoli: «Tuteliamo i nostri figli» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bagni rotti e perdite d'acqua: scuola chiusa. E le mamme occupano |VIDEO; Napoli, a Ponticelli scuola chiusa per bagni rotti: le mamme occupano l’istituto De Filippo; Napoli, scuola occupata dalle mamme: protestano perché è chiusa da un mese per i bagni rotti; Ondata di scioperi nelle scuole superiori di Roma: Aule al gelo e disagi, ora basta. Bagni rotti e perdite d'acqua: scuola chiusa. E le mamme occupano |VIDEO - Gli alunni della De Filippo, a Ponticelli, non sono mai rientrati in classe dopo le feste. napolitoday.it

Bagni inagibili e perdite d'acqua, scuola chiusa da diversi mesi: "Il Comune non ha i soldi" - È chiuso da novembre il plesso scolatico “Eduardo De Filippo” del Rione Conocal a Ponticelli. napolitoday.it

Ponticelli, scuola chiusa per degrado: lo Stato arretra nel Rione Conocal - L'articolo Ponticelli, scuola chiusa per degrado: lo Stato arretra nel Rione Conocal proviene da OttoPagine. msn.com

A Ponticelli, decine di mamme dell’Istituto De Filippo occupano la scuola per la seconda notte consecutiva, protestando contro bagni rotti, problemi strutturali e la chiusura dell’istituto, per rivendicare il diritto allo studio e sollecitare un intervento immediato del facebook

