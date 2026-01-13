Bagni fuori uso da un mese le mamme degli alunni occupano una scuola di Napoli | Tuteliamo i nostri figli

Da oltre un mese, le mamme degli studenti occupano una scuola a Napoli per protestare contro l’inagibilità dei bagni, che ha impedito l’accesso ai servizi igienici e la regolare frequenza delle lezioni. La situazione ha portato all’interruzione delle attività scolastiche dal 19 dicembre, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e condizioni adeguate agli studenti.

Gli studenti non frequentano le lezioni dal 19 dicembre a causa dell’ inagibilità dei servizi igienici. Per questo motivo, le mamme degli alunni hanno deciso di occupare l’istituto comprensivo De Filippo di Ponticelli, a Napoli. Si tratta, secondo la dirigente scolastica Concetta Stramacchia, di un «malfunzionamento progressivo» più volte segnalato alle autorità competenti. Una situazione – scrive la Repubblica – aggravata dal fatto che, nel plesso adiacente dell’istituto, sono appena terminati i lavori di ristrutturazione finanziati con fondi Pnrr: 200mila euro che hanno dotato l’edificio di aule e servizi igienici nuovi e pienamente funzionanti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: In aula con coperte e giubbini a Ogliara, le mamme degli alunni delle medie: "Chiudete la scuola fino all'attivazione dei riscaldamenti" Leggi anche: Sanificazione urgente alla scuola dell'Infanzia di Matierno: finalmente ascoltate le richieste delle famiglie, il "grazie" delle mamme degli alunni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bagni inagibili e perdite d'acqua, scuola chiusa da diversi mesi: Il Comune non ha i soldi; Napoli, scuola occupata dalle mamme: protestano perché è chiusa da un mese per i bagni rotti; Bagni inagibili e perdite d'acqua, scuola chiusa da diversi mesi: 'Il Comune non ha i soldi'; Scuola chiusa a Ponticelli, emergenza sanitaria ferma il presidio educativo del Conocal. Bagni fuori uso da un mese, le mamme degli alunni occupano una scuola di Napoli: «Tuteliamo i nostri figli» - Gli insegnanti dell’istituto comprensivo De Filippo di Ponticelli hanno inviato una lettera al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara: «Un appello pubblico che nasce dall'urgenza e dall'esaspera ... msn.com

Bagni inagibili e perdite d'acqua, scuola chiusa da diversi mesi: "Il Comune non ha i soldi" - È chiuso da novembre il plesso scolatico “Eduardo De Filippo” del Rione Conocal a Ponticelli. napolitoday.it

’Minuto’, bagni fuori uso. Sciopero degli studenti - Sono centinaia, infatti, gli studenti della provincia costretti a fare lezione... lanazione.it

