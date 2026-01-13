Bagni rotti e perdite d' acqua | scuola chiusa E le mamme occupano |VIDEO

A causa di bagni rotti e perdite d'acqua, l’88° circolo di Napoli, scuola De Filippo, rimane chiuso da gennaio. Le condizioni degli ambienti hanno reso impossibile il ritorno in classe per gli studenti, provocando disagi e proteste. La situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali per garantire sicurezza e funzionalità degli edifici scolastici.

Bagni inagibili, infiltrazioni ovunque e scuola chiusa. Gli alunni della De Filippo, l'88esimo circolo di Napoli, non sono mai rientrati in classe dopo le feste natalizie. Per questo motivo, le mamme hanno deciso di occupare simbolicamente l'istituto. Chiudere una scuola è sempre una brutta.

Riscaldamento insufficiente, bagni rotti, finestre pericolanti e vie di fuga inadeguate: "Scioperiamo per i nostri diritti". - facebook.com facebook

