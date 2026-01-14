Avvocato riminese ritrovato senza vita in un albergo di Carpegna

L'avvocato riminese Paolo Morri è stato trovato morto in un albergo di Carpegna, dopo aver rientrato da un viaggio a Cuba. La sua scomparsa desta attenzione sulla comunità locale e sulle circostanze che l'hanno portato a trascorrere alcuni giorni in questa località. Indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e approfondire quanto accaduto nelle ultime ore di Morri.

