Avvocato riminese ritrovato senza vita in un albergo di Carpegna
L'avvocato riminese Paolo Morri è stato trovato morto in un albergo di Carpegna, dopo aver rientrato da un viaggio a Cuba. La sua scomparsa desta attenzione sulla comunità locale e sulle circostanze che l'hanno portato a trascorrere alcuni giorni in questa località. Indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e approfondire quanto accaduto nelle ultime ore di Morri.
Era appena rientrato da un viaggio a Cuba e, dopo la vacanza nei Caraibi, l'avvocato riminese Paolo Morri aveva deciso di trascorrere alcuni giorni in Carpegna. Nella mattinata di martedì il titolare della struttura ricettiva, non vedendo il professionista 65enne scendere per la colazione, si era. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L’avvocato riminese si è spento il primo gennaio facebook
