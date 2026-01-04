Simone Dal Bon ritrovato senza vita

Simone Dal Bon, nato nel 1983 a Schio (Vicenza), è stato ritrovato senza vita intorno alle 13. Dopo essere scomparso il 27 dicembre, le forze dell’ordine hanno concluso le ricerche. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno ora accertando le cause del decesso.

Simone Dal Bon, l'uomo di Schio (Vicenza), nato nel 1983, di cui non si avevano più notizie dal 27 dicembre scorso è stato ritrovato senza vita attorno alle 13.30. Le ricerche avevano coinvolto l' ambiente urbano. Quindi lo spostamento in montagna a partire da sabato 3 gennaio, dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata al Pian delle Fugazze, al confine tra Trentino e Veneto. Simone Dal Bon, il corpo ritrovato in montagna. Il corpo di Dal Bon è stato individuato in un canale innevato sotto Punta Favella, nel gruppo del Pasubio, sul versante veneto. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle autorità competenti.

Tragico epilogo delle ricerche di Simone Dal Bon: ritrovato il suo corpo senza vita - PIAN DELLE FUGAZZE (TRENTO) – È stato ritrovato senza vita il corpo di Simone Dal Bon, l’escursionista originario di Schio, di cui si erano perse le tracce da ormai sette giorni tra Veneto e Trentino. nordest24.it

Trovato il corpo dell’escursionista disperso da giorni sulle Piccole Dolomiti - Ritrovato il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l'escursionista 42enne di Schio disperso sulle Piccole Dolomiti dal 27 dicembre scorso. veronaoggi.it

Tragico epilogo delle ricerche di Simone Dal Bon: ritrovato il suo corpo senza vita - VIDEO

