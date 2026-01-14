Avellino Tribunale assolve imputata | le false dichiarazioni all’INPS non c’erano

Il Tribunale di Avellino ha assolto una donna di 48 anni, residente in Irpinia, dall’accusa di aver presentato false dichiarazioni all’INPS per ottenere il reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino l’illecito, confermando l’assenza di responsabilità della imputata in merito alle accuse sollevate.

Una donna di 48 anni, residente in un comune dell’Irpinia, è stata assolta dal Tribunale Penale di Avellino dall’accusa di aver fornito false dichiarazioni all’INPS per ottenere il reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022. Il giudice, dott. Lorenzo Corona, ha stabilito che l’imputata non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: "Le mascherine non erano false". Covid, assolti due imprenditori

Leggi anche: Pandoro-gate, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale: è imputata per truffa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Morto per un'overdose, sotto accusa la compagna: assolta dal tribunale - L'articolo Morto per un'overdose, sotto accusa la compagna: assolta dal tribunale proviene da OttoPagine. msn.com