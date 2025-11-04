Pandoro-gate l' arrivo di Chiara Ferragni in tribunale | è imputata per truffa
Chiara Ferragni è arrivata al Palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza preliminare legata al cosiddetto Pandoro-gate. L'influencer è imputata per truffa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sulla promozione del pandoro solidale. Il caso, che ha suscitato grande attenzione mediatica, riguarda la presunta comunicazione ingannevole sulle finalità benefiche della vendita del dolce natalizio. L'udienza, che precede l'eventuale apertura del processo, rappresenta un passaggio cruciale nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto la celebre imprenditrice digitale. Ferragni è apparsa in aula accompagnata dal suo legale, mantenendo un profilo riservato davanti a giornalisti e curiosi presenti all'esterno del tribunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale a Milano per il Pandoro Gate: le foto dell'influencer (che parteciperà a tutte le udienze) - facebook.com Vai su Facebook
Pandoro gate: Chiara Ferragni risarcisce la pensionata che aveva chiesto i danni - X Vai su X
Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale per l'udienza per truffa: "Fase difficile della mia vita" - L'influencer è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua ... Riporta msn.com
Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro-gate, il buongiorno ai giornalisti. VIDEO - Imputata per truffa aggravata, ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato ... affaritaliani.it scrive
Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: le parti civili e il rito abbreviato, cosa succederà - 30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. Segnala quotidiano.net