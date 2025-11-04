Pandoro-gate l' arrivo di Chiara Ferragni in tribunale | è imputata per truffa

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni è arrivata al Palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza preliminare legata al cosiddetto Pandoro-gate. L'influencer è imputata per truffa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sulla promozione del pandoro solidale. Il caso, che ha suscitato grande attenzione mediatica, riguarda la presunta comunicazione ingannevole sulle finalità benefiche della vendita del dolce natalizio. L'udienza, che precede l'eventuale apertura del processo, rappresenta un passaggio cruciale nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto la celebre imprenditrice digitale. Ferragni è apparsa in aula accompagnata dal suo legale, mantenendo un profilo riservato davanti a giornalisti e curiosi presenti all'esterno del tribunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pandoro gate l arrivo di chiara ferragni in tribunale 232 imputata per truffa

© Tgcom24.mediaset.it - Pandoro-gate, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale: è imputata per truffa

Leggi anche questi approfondimenti

pandoro gate arrivo chiaraPandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale per l'udienza per truffa: "Fase difficile della mia vita" - L'influencer è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua ... Riporta msn.com

pandoro gate arrivo chiaraChiara Ferragni in tribunale per il Pandoro-gate, il buongiorno ai giornalisti. VIDEO - Imputata per truffa aggravata, ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato ... affaritaliani.it scrive

pandoro gate arrivo chiaraChiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: le parti civili e il rito abbreviato, cosa succederà - 30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pandoro Gate Arrivo Chiara