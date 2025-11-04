Chiara Ferragni è arrivata al Palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza preliminare legata al cosiddetto Pandoro-gate. L'influencer è imputata per truffa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sulla promozione del pandoro solidale. Il caso, che ha suscitato grande attenzione mediatica, riguarda la presunta comunicazione ingannevole sulle finalità benefiche della vendita del dolce natalizio. L'udienza, che precede l'eventuale apertura del processo, rappresenta un passaggio cruciale nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto la celebre imprenditrice digitale. Ferragni è apparsa in aula accompagnata dal suo legale, mantenendo un profilo riservato davanti a giornalisti e curiosi presenti all'esterno del tribunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pandoro-gate, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale: è imputata per truffa