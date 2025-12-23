James Cameron | Vi racconto i segreti del nuovo Avatar

James Cameron condivide i dettagli sul nuovo Avatar: Fuoco e cenere. Questo capitolo, accolto positivamente da chi l'ha già visto, promette di offrire un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. In questa intervista, il regista illustra le innovazioni e le tematiche che caratterizzano il film, offrendo uno sguardo approfondito sul progetto e sugli aspetti che lo rendono unico nel suo genere.

Chi ha avuto modo di vedere Avatar: Fuoco e cenere lo ha definito sensazionale, fantasmagorico, il capitolo più emozionante e strabiliante della serie. In pratica, un altro successo per James Cameron, 71 anni, già trionfatore agli Oscar nel 1997 con le 11 statuette per Titanic, detentore con Avatar e Avatar – La via dell’acqua della prima e terza posizione al box office di tutti i tempi (incassi di 2,92 e 2,34 miliardi dollari), autore di tanti altri film memorabili: The Abyss, True Lies, Aliens – Scontro finale o Terminator, solo per citarne alcuni. «Sarà un successo? È ancora presto per dirlo, per ora abbiamo venduto un po’ di biglietti online», scherza il regista canadese incontrato da Panorama. 🔗 Leggi su Panorama.it

