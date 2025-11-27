James Cameron ha un piano per chiudere Avatar se il prossimo film dovesse floppare

Nel corso della sua carriera, James Cameron ha dimostrato che non è saggio dubitare delle prospettive di incasso dei suoi film. A ridosso dell’uscita di Titanic e Avatar, il pubblico si chiedeva se i film sarebbero stati in grado di raggiungere un pubblico sufficientemente vasto da giustificare i loro costosi budget di produzione. Non solo tutti e tre questi film sono stati dei successi, ma si classificano tra i film con i maggiori incassi di tutti i tempi, conquistando il raro obiettivo dei 2 miliardi. Però, a causa di questo record, molti danno per scontato che Avatar: Fuoco e Cenere seguirà l’esempio e aprirà la strada ad Avatar 4, ma Cameron ha un piano di emergenza pronto nel caso in cui non soddisfi le aspettative. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Cameron ha un piano per chiudere Avatar se il prossimo film dovesse floppare

