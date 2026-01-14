Auto di lusso truffa e processo ad Avellino | prosciolto 44enne pluripregiudicato

A Mercogliano, un uomo di 44 anni è stato prosciolto in via definitiva dall'accusa di truffa aggravata riguardante la compravendita di auto di lusso. Il procedimento giudiziario, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere, ha visto l’intervento dell’avvocato Michele Scibelli a tutela del cliente. La vicenda evidenzia l’importanza di un’adeguata assistenza legale in casi complessi legati al settore automobilistico di alta gamma.

AVELLINO – Si è concluso con una sentenza di non doversi procedere il procedimento giudiziario che vedeva coinvolto un 44enne di Mercogliano, difeso dall'avvocato Michele Scibelli, accusato di truffa aggravata in relazione a presunte irregolarità nella compravendita di autovetture di lusso.

