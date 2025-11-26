L’auto usata era un calesse abbassata di 100mila chilometri | concessionario a processo per truffa
CHIARAVALLE - Compra un’automobile Audi Q2, del 2018, con 81mila chilometri ma ne avrebbe avuti almeno il doppio. Quello che credeva un affare, pagato quasi 24mila euro (passaggio di proprietà incluso), è sfumato dopo i primi mesi quando il veicolo ha iniziato a rompersi spesso. All’acquirente è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
