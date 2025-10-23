Truffa 112 clienti e compra 23 immobili e auto di lusso Arrestata consulente bancaria
Arrestata dalla Guardia di Finanza a Savona una donna consulente finanziario e bancario in pensione, cancellata dall'albo dal 2014, che ha continuato a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, alcuni fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di più recente acquisizione, cui si era presentata come procacciatrice d'affari operante per conto di un istituto bancario e assicurativo svizzero. I reati contestati alla consulente e a suoi familiari sono abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Le indagini sono partite dall'analisi di operazioni sospette sui conti bancari della famiglia della donna, dai quali sono emerse movimentazioni in entrata, dal 2020 al 2025, per oltre cinque milioni di euro, accompagnate da causali generiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA TRUFFA DEI LINGOTTI / C’è anche un noto produttore vinicolo delle Colline Unesco tra i 1932 clienti raggirati dalla Global Group Consulting: «Ho convinto anche una signora che conosco, non mi do pace» - facebook.com Vai su Facebook
Il finto commercialista commette truffa verso il cliente https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/il-finto-commercialista-commette-truffa-il-cliente-AHwsz7pC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758827380… - X Vai su X
Truffa 112 clienti e compra 23 immobili e auto di lusso. Arrestata consulente bancaria - Arrestata dalla Guardia di Finanza a Savona una donna consulente finanziario e bancario in pensione, cancellata dall'albo dal 2014, che ha ... Segnala iltempo.it
Consulente finanziaria abusiva froda 112 clienti per oltre 5 milioni - Le fiamme gialle sequestrano 23 immobili e 100mila euro nei conti correnti ... Segnala rainews.it