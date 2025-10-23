truffa 112 clienti e compra 23 immobili e auto di lusso arrestata consulente bancaria

Arrestata dalla Guardia di Finanza a Savona una donna consulente finanziario e bancario in pensione, cancellata dall'albo dal 2014, che ha continuato a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, alcuni fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di più recente acquisizione, cui si era presentata come procacciatrice d'affari operante per conto di un istituto bancario e assicurativo svizzero. I reati contestati alla consulente e a suoi familiari sono abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Le indagini sono partite dall'analisi di operazioni sospette sui conti bancari della famiglia della donna, dai quali sono emerse movimentazioni in entrata, dal 2020 al 2025, per oltre cinque milioni di euro, accompagnate da causali generiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

