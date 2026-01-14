Australian Open 2026 Sinner numero 2 | Italia ha cinque teste di serie

L’Australian Open 2026 si avvicina a Melbourne, con cinque tennisti italiani tra le teste di serie. Sinner, in seconda posizione, guida il team azzurro, che comprende quattro uomini e una donna. Questa presenza significativa riflette il buon livello del tennis italiano e la competitività dei nostri atleti nel panorama internazionale. L’edizione 2026 si prepara a offrire un torneo di alto livello, con protagonisti italiani pronti a dare il meglio in Australia.

Cinque azzurri, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno teste di serie all’ Australian Open 2026 che sta per prendere il via Melbourne. In singolare l’elenco comprende Jannik Sinner (2), che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22). In singolare femminile l’unica azzurra testa di serie è Jasmine Paolini (7). Australian Open 2026: il tabellone e le teste di serie. Nel torneo maschile, il numero 1 del mondo e del tabellone è lo spagnolo Carlos Alcaraz che potrebbe scontrarsi in finale con Jannik Sinner: sarebbe il loro quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo all’Australian Open. 🔗 Leggi su Lapresse.it

