Quali sono le teste di serie agli Australian Open 2026? Sinner n2 Musetti entra in top5

Gli Australian Open 2026 si avvicinano, con il torneo in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Tra i favoriti, Jannik Sinner si conferma come seconda testa di serie, mentre Lorenzo Musetti entra tra i primi cinque del ranking. Questi aggiornamenti sono fondamentali per comprendere le principali candidature e le sfide previste nel primo Major della stagione tennistica 2026.

Mancano ormai pochi giorni al via degli Australian Open 2026, primo Major della nuova stagione tennistica che si terrà da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio per quanto riguarda il tabellone principale dei singolari. L'Happy Slam rappresenta di fatto l'evento più importante della tournée oceanica di inizio anno, con tutti i big del tennis mondiale pronti a darsi battaglia per provare a conquistare il trofeo. In campo maschile Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza della manifestazione da numero 2 del ranking ma soprattutto nel ruolo di vincitore delle ultime due edizioni consecutive del torneo a Melbourne.

