Atti osceni e molestie verso due minorenni a processo un 50enne
Un uomo di 50 anni è stato sottoposto a processo con l'accusa di atti osceni e molestie nei confronti di due minorenni. Già nel gennaio 2022, era stato identificato in due episodi distinti, nei pressi della stazione di Treviso e a Zero Branco, dove si era comportato in modo molesto ed esibizionistico a bordo della propria auto.
Non sarebbe stato nuovo a questo tipo di comportamenti "molesti" ed esibizionisti. Ma nell'inverno del 2022 era stato identificato: a bordo della sua auto, in due distinti episodi - uno avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso, l'altro a Zero Branco - si era reso protagonista di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Sesso durante un colloquio in carcere davanti al figlio minorenne, a processo detenuta di Rebibbia: «Atti osceni in luogo pubblico»
Leggi anche: Choc in strada Quarta e via dei Mille: 40enne avvicina due donne e dall’auto si ebisce in atti osceni, denunciato
Violenza sessuale su una ragazza disabile: orrore in stazione a Modena e sul treno.
Atti osceni in biblioteca davanti a tre studentesse: denunciato - Quando le ragazze sono state turbate dai comportamenti di un uomo all'interno dei locali di una delle Biblioteche ... lanazione.it
Bizzarro episodio la notte di capodanno a Poggio Rusco nel Mantovano. Ma l’atto di purificazione del 43enne marocchino non viene del tutto “premiato”: sanzione e denuncia per atti osceni in luogo pubblico e soggiorno illegale in Italia. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.