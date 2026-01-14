Atti osceni e molestie verso due minorenni a processo un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato sottoposto a processo con l'accusa di atti osceni e molestie nei confronti di due minorenni. Già nel gennaio 2022, era stato identificato in due episodi distinti, nei pressi della stazione di Treviso e a Zero Branco, dove si era comportato in modo molesto ed esibizionistico a bordo della propria auto.

