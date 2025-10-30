Sesso durante un colloquio in carcere davanti al figlio minorenne a processo detenuta di Rebibbia | Atti osceni in luogo pubblico
Una detenuta del carcere romano di Rebibbia è stata sorpresa a fare sesso con il marito all’interno della sala colloqui dell’istituto penitenziario. A interrompere l’amplesso sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che durante l’intervento hanno scoperto la presenza del figlio minorenne della coppia, giunto insieme al padre per far visita alla donna. L’episodio, avvenuto il 19 settembre 2024, è emerso solo in questi giorni, quando la detenuta è comparsa in tribunale per il processo avviato dopo la denuncia degli agenti. La donna è accusata di atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della presenza di un minore. 🔗 Leggi su Open.online
