ATP Hong Kong 2026 Bublik ai quarti di finale Esce di scena Sonego eliminato Khachanov

Gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Hong Kong hanno definito i quarti di finale del torneo. Alexander Bublik, testa di serie numero due, ha superato il primo turno grazie a un bye e si è qualificato per la fase successiva. Nel frattempo, Sonego è stato eliminato da Khachanov, che prosegue la sua corsa nel torneo.

Si sono delineati i quarti di finale dell'ATP 250 di Hong Kong. Buon esordio per Alexander Bublik, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno. Il tennista kazako ha superato brillantemente l'olandese Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e dieci minuti di gioco. Nei quarti di finale Bublik affronterà il cinese Shang Juncheng, che sta sfruttando la meglio la wild card offerta dagli organizzatori. Il tennista cinese, scivolato oltre il numero 400 del ranking per via di alcuni infortuni, ha messo fine al cammino di Lorenzo Sonego, battendolo per 6-3 6-4 in un'ora e ventidue minuti di gioco.

